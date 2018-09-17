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Экологи потребовали не строить мусорный полигон под Костромой
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Экологи потребовали не строить мусорный полигон под Костромой 

Kostroma.Today 35 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме накануне прошел пикет против строительства мусорного полигона за городом, узнал KOSTROMA.TODAY. Как мы уже рассказывали, его хотят строить у деревни Медениково (Кузьмищенское сельское поселение).
По информации сайта 7X7, пикет на Октябрьской площади устроила организация «Во имя жизни». Экологи считают, что полигон угрожает запасам воды в третьей санитарной охранной зоне Башутинского водозабора, и напоминают, что жители — против строительства. Кроме того, общественников возмущает, что они не могут получить от инвестора — компании «ЭкоТехноМенеджмент Полигон» документацию проекта.
В пикете приняли участие около 15 человек.
Отметим, что государственной экологической экспертизы проекта пока нет — управление Росприроднадзора по Ярославской области начало работу над ней только в середине августа.
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