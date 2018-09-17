В Якутии откроется детский экологический пресс-центр

Как сообщил ТАСС доцент РАНХиГС Александр Воротников, поддержку в открытии центра окажет Общественная палата РФ и Проектный офис развития Арктики (ПОРА).

Воротников отметил, что такой проект имеет огромное значение для сохранения экологии Арктики. По его словам, в современном мире очень важно уделять внимание экологическому образованию детей, так как именно через подрастающее поколение появляется возможность сохранить уникальную экосистему региона.

Он также добавил, что проект поможет создать новое поколение профессиональных журналистов-экологов, которые сумеют грамотно освещать в СМИ вопросы экологии.

Он добавил, что проект был презентован в якутском детском издательстве «Кэскил». «Создается рабочая группа по реализации проекта, в которую войдут также детская телерадиоакадемия „Полярная звезда“, представители региональных министерств, Северо-Восточного федерального университета и представители экологических организаций республики», — отметил Воротников.