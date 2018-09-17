В Якутии откроется детский экологический пресс-центр

"Проект детских экологических пресс-центров имеет огромное значение для сохранения экологии Арктики. В современном мире крайне важно уделять внимание экологическому образованию детей, так как именно через подрастающее поколение появляется возможность сохранить уникальную экосистему Арктики. Проект позволит вырастить новое поколение профессиональных журналистов-экологов, которые будут понимать неразрывную связь человека и окружающей среды и сумеют грамотно освещать в СМИ вопросы экологии", — сказал Воротников.

Он добавил, что проект был презентован в якутском детском издательстве «Кэскил». «Создается рабочая группа по реализации проекта, в которую войдут также детская телерадиоакадемия „Полярная звезда“, представители региональных министерств, Северо-Восточного федерального университета и представители экологических организаций республики», — отметил Воротников.

По словам эксперта, благодаря совместному проекту Общественной палаты РФ и центра ПОРА открываются экопресс— центры в городах арктической зоны России. В проекте, поддержанном Фондом президентских грантов, предусмотрены создание Федерального портала Детского экологического пресс— центра, который объединит общественные организации, работающие со школьниками, активистов — юных журналистов и экологов страны. В результате проекта планируется привлечь к участию 5000 детей и подростков, повысить уровень их знаний в журналистике и экологии, а также дать возможность получить реальный опыт подготовки журналистских материалов в экологической тематике.