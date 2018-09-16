Школьники Казани узнали о пользе сортировки мусора

Ученики девятого класса школы №54 поучаствовали в необычном и полезном мероприятии. Ребятам рассказали о том, почему важно сортировать и перерабатывать мусор, какое значение имеет переработка отходов для экологии.

Детям объяснили, что переработанными за 2017 год пластиковыми бутылками можно было бы полностью покрыть поверхность озера Нижний Кабан, а также Чёрного озера и протоки Булак. А стеклянные бутылки, которые за это время выбросили жители Казани, могли бы проложить дорогу до Зеленодольска. Лекцию о значении переработки мусора подкрепила экскурсия на мусоросортирочную станцию, где школьники своими глазами могли понаблюдать за процессом сортировки отходов.