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Школьники Казани узнали о пользе сортировки мусора
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Школьники Казани узнали о пользе сортировки мусора 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Ученики девятого класса школы №54 поучаствовали в необычном и полезном мероприятии. Ребятам рассказали о том, почему важно сортировать и перерабатывать мусор, какое значение имеет переработка отходов для экологии.
Детям объяснили, что переработанными за 2017 год пластиковыми бутылками можно было бы полностью покрыть поверхность озера Нижний Кабан, а также Чёрного озера и протоки Булак. А стеклянные бутылки, которые за это время выбросили жители Казани, могли бы проложить дорогу до Зеленодольска. Лекцию о значении переработки мусора подкрепила экскурсия на мусоросортирочную станцию, где школьники своими глазами могли понаблюдать за процессом сортировки отходов.
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