Как пустынные земли превратились в зеленые поля на северо-западе Китая

Иньчуань, 15 сентября / Синьхуа / — Волость Ханьцзяошуй расположена в засушливом поясе в центральной части Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай /. Климатические условия продолжительное время создавали здесь неблагоприятную экологическую обстановку. В 2004 году был введен в эксплуатацию проект по переброске в этот район воды из реки Хуанхэ, благодаря чему и пустынные горы постепенно превратились в зеленые поля.

Иньчуань, 15 сентября /Синьхуа/ — Волость Ханьцзяошуй расположена в засушливом поясе в центральной части Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Климатические условия продолжительное время создавали здесь неблагоприятную экологическую обстановку. В 2004 году был введен в эксплуатацию проект по переброске в этот район воды из реки Хуанхэ, благодаря чему и пустынные горы постепенно превратились в зеленые поля.

Иньчуань, 15 сентября /Синьхуа/ — Волость Ханьцзяошуй расположена в засушливом поясе в центральной части Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Климатические условия продолжительное время создавали здесь неблагоприятную экологическую обстановку. В 2004 году был введен в эксплуатацию проект по переброске в этот район воды из реки Хуанхэ, благодаря чему и пустынные горы постепенно превратились в зеленые поля.

Иньчуань, 15 сентября /Синьхуа/ — Волость Ханьцзяошуй расположена в засушливом поясе в центральной части Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Климатические условия продолжительное время создавали здесь неблагоприятную экологическую обстановку. В 2004 году был введен в эксплуатацию проект по переброске в этот район воды из реки Хуанхэ, благодаря чему и пустынные горы постепенно превратились в зеленые поля.

Иньчуань, 15 сентября /Синьхуа/ — Волость Ханьцзяошуй расположена в засушливом поясе в центральной части Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Климатические условия продолжительное время создавали здесь неблагоприятную экологическую обстановку. В 2004 году был введен в эксплуатацию проект по переброске в этот район воды из реки Хуанхэ, благодаря чему и пустынные горы постепенно превратились в зеленые поля.

Иньчуань, 15 сентября /Синьхуа/ — Волость Ханьцзяошуй расположена в засушливом поясе в центральной части Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Климатические условия продолжительное время создавали здесь неблагоприятную экологическую обстановку. В 2004 году был введен в эксплуатацию проект по переброске в этот район воды из реки Хуанхэ, благодаря чему и пустынные горы постепенно превратились в зеленые поля.