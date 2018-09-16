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Как пустынные земли превратились в зеленые поля на северо-западе Китая
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Как пустынные земли превратились в зеленые поля на северо-западе Китая 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Иньчуань, 15 сентября /Синьхуа/ — Волость Ханьцзяошуй расположена в засушливом поясе в центральной части Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Климатические условия продолжительное время создавали здесь неблагоприятную экологическую обстановку. В 2004 году был введен в эксплуатацию проект по переброске в этот район воды из реки Хуанхэ, благодаря чему и пустынные горы постепенно превратились в зеленые поля.
Иньчуань, 15 сентября /Синьхуа/ — Волость Ханьцзяошуй расположена в засушливом поясе в центральной части Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Климатические условия продолжительное время создавали здесь неблагоприятную экологическую обстановку. В 2004 году был введен в эксплуатацию проект по переброске в этот район воды из реки Хуанхэ, благодаря чему и пустынные горы постепенно превратились в зеленые поля.
Иньчуань, 15 сентября /Синьхуа/ — Волость Ханьцзяошуй расположена в засушливом поясе в центральной части Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Климатические условия продолжительное время создавали здесь неблагоприятную экологическую обстановку. В 2004 году был введен в эксплуатацию проект по переброске в этот район воды из реки Хуанхэ, благодаря чему и пустынные горы постепенно превратились в зеленые поля.
Иньчуань, 15 сентября /Синьхуа/ — Волость Ханьцзяошуй расположена в засушливом поясе в центральной части Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Климатические условия продолжительное время создавали здесь неблагоприятную экологическую обстановку. В 2004 году был введен в эксплуатацию проект по переброске в этот район воды из реки Хуанхэ, благодаря чему и пустынные горы постепенно превратились в зеленые поля.
Иньчуань, 15 сентября /Синьхуа/ — Волость Ханьцзяошуй расположена в засушливом поясе в центральной части Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Климатические условия продолжительное время создавали здесь неблагоприятную экологическую обстановку. В 2004 году был введен в эксплуатацию проект по переброске в этот район воды из реки Хуанхэ, благодаря чему и пустынные горы постепенно превратились в зеленые поля.
Иньчуань, 15 сентября /Синьхуа/ — Волость Ханьцзяошуй расположена в засушливом поясе в центральной части Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/. Климатические условия продолжительное время создавали здесь неблагоприятную экологическую обстановку. В 2004 году был введен в эксплуатацию проект по переброске в этот район воды из реки Хуанхэ, благодаря чему и пустынные горы постепенно превратились в зеленые поля.
ИА Синьхуа: последние новости
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