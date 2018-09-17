В Ессентуках проходит фестиваль воздушных шаров

Ставропольском крае открылся фестиваль воздушных шаров — праздник воздухоплавателей привлёк в Ставропольский край множество туристов, передаёт ОТР.

В 2018 году праздник отмечает своё 20-летие — в честь юбилея в турнире принимают участие двадцать команд.

Воздухоплаватели традиционно открыли фестиваль шоу аэростатов в ночное время: команды подсветили воздушные шары, выстроенные на берегу озера.

В программе праздника как показательные полёты, так и выполнение различных задач в небе. В частности, чтобы выиграть приз, участникам предстоит из лазерного оружия «сбить» как можно больше воздушных шаров. Эта часть шоу называется «воздушным биатлоном».

Примечательно, что такие состязания не проводятся больше нигде в мире. Победителю соревнований в качестве главного приза достанется золотой перстень воздухоплавателя.