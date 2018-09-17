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В Ессентуках проходит фестиваль воздушных шаров
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В Ессентуках проходит фестиваль воздушных шаров 

Парламентская газета + ещё 1 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Ставропольском крае открылся фестиваль воздушных шаров — праздник воздухоплавателей привлёк в Ставропольский край множество туристов, передаёт ОТР.
В 2018 году праздник отмечает своё 20-летие — в честь юбилея в турнире принимают участие двадцать команд.
Воздухоплаватели традиционно открыли фестиваль шоу аэростатов в ночное время: команды подсветили воздушные шары, выстроенные на берегу озера.
В программе праздника как показательные полёты, так и выполнение различных задач в небе. В частности, чтобы выиграть приз, участникам предстоит из лазерного оружия «сбить» как можно больше воздушных шаров. Эта часть шоу называется «воздушным биатлоном».
Примечательно, что такие состязания не проводятся больше нигде в мире. Победителю соревнований в качестве главного приза достанется золотой перстень воздухоплавателя.
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