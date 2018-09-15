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Во время генеральной уборки Голубых озер вывезли два КАМАЗа мусора
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Во время генеральной уборки Голубых озер вывезли два КАМАЗа мусора 

Казанский репортер 57 минут назад
Фото: Казанский репортер
Голубые озера стали центральной площадкой Всемирного дня чистоты для казанцев. Как отметили в пресс-службе мэрии города, здесь стартовали экологические акции «Генеральная уборка страны», а также «Сделаем!» и «Зеленая Россия». В уборке территории Голубых озер приняли участие более 200 активистов. Впрочем, по другим данным, в акции участвовали порядка 300 человек. Очисткой дна водоема занимались члены Русского географического общества. В пресс-службе Министерства экологии РТ рассказали, волонтеры сегодня собрали два КАМАЗа мусора. В том числе, в уборке принимали участие школьники. По словам руководителя движения «Будет чисто» Дилары Сатиковой, массово дети приезжают на подобные акции впервые. Более того, вместе со школьниками приехали родители — пригодилась помощь каждого. «Мусор экоактивисты сортировали по фракциям — основной мусор и отдельно то, что можно отправить на переработку, — добавили в мэрии Казани. — Всего было собрано 10 кубометров отходов».
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