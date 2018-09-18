Ещё
«Чистые игры» прошли в Жулебинском лесопарке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Чистые игры» прошли в Жулебинском лесопарке 

Москва24 + ещё 3 30 минут назад
Фото: Москва24
Одну из самых масштабных акций по уборке мусора «Сделаем!» поддержали на юго-востоке Москвы. Всемирный проект объединил 5% населения Земли в 150 странах мира. В России мероприятия собрали жителей десятков городов.
В столице участие во всемирной акции инициировал Московский НПЗ. День чистоты решили провести в формате квеста «Чистые игры» в Жулебинском лесопарке. Участники соревновались в сборе и сортировке мусора, оставленного отдыхающими.
В проекте «Чистые игры» в Жулебино приняли участие 172 участника. За 2 часа командам удалось собрать 357 мешков мусора общей массой 2,75 тонны.
"Очень приятно, что в акции принимают участие крупные предприятия, такие как Московский нефтеперерабатывающий завод с командой его волонтеров. Эти соревнования крайне важны не только для участников, но и для всех жителей большого района Выхино-Жулебино, которые приходят сюда после работы и в выходные, гуляют, занимаются спортом, дышат свежим воздухом", — отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, также ставший участником одной из команд.
В Год волонтера работники Московского нефтеперерабатывающего завода в пятый раз поддержали квест «Чистые игры».
Москва24: последние новости
Патрушев потребовал срочно улучшить экологию в "Красном Бору" "Ежиный праздник" пройдет на юго-западе Москвы Москвичи выберут главную тему экологического фестиваля в Битцевском парке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20471
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20471
Земля могла погибнуть: в NASA хранили страшную тайну43
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20721
Нетаньяху хочет поговорить с Путиным из-за Ил-2080
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение