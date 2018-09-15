Ещё
Более 300 мешков мусора собрали в пойме реки Нальчик в рамках «Генеральной уборки страны»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 300 мешков мусора собрали в пойме реки Нальчик в рамках «Генеральной уборки страны» 

ТАСС 2 часа назад
НАЛЬЧИК, 15 сентября. /ТАСС/. Участники экологической акции «Генеральная уборка страны» в Нальчике собрали более 300 мешков мусора на участке реки Нальчик в Кабардино-Балкарии (КБР) за три часа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта в КБР.
"Активисты регионального отделения ОНФ в КБР присоединились к всероссийской экологической акции «Генеральная уборка страны», цель которой не только улучшение санитарного состояния территорий, но и популяризация системы раздельного сбора отходов. В столице региона экоакция прошла в формате «Чистый берег». Только в течение первых трех часов представители ОНФ, республиканского минприроды, городской мэрии, общественных и молодежных объединений собрали более 300 мешков мусора", — говорится в сообщении.
80% мусора состоит из пластиковых бутылок, уточнил член регионального штаба ОНФ Анзор Тхамоков. «Стоит отметить, что территория возле реки не сильно загрязнена, нет строительного мусора, который еще в прошлом году можно было увидеть не только на берегу, но и в самой воде. Однако очень много пластиковых бутылок, именно они и составляют 80% нашего сегодняшнего „улова“, — отметил он.
В настоящее время по республике только в городском округе Прохладный установлены урны для раздельного сбора мусора, в остальных населенных пунктах, включая Нальчик, жители складируют отходы на одной площадке. Общественники надеются, что утверждение территориальных схем по обращению с отходами и появление регоператоров позитивно повлияет на экологическое состояние регионов, позволит создать условия для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.
Осмотрели активисты ОНФ и территорию одного из осушенных курортных озер Нальчика, где в 2017 году была зафиксирована несанкционированная свалка. После обращения представителей ОНФ, навал мусора был ликвидирован, до настоящего времени точка, ранее отмеченная на „Интерактивной карте свалок“, остается чистой. В „Генеральной уборке страны“ вместе с „молодежкой ОНФ“ в Кабардино-Балкарии приняли участие волонтеры Многофункционального молодежного центра, экологического отряда „Зеленый дозор“, активисты всероссийского движения школьников и всероссийского военно-патриотического движения „Юнармия“.
ТАСС: последние новости
Детям из Армянска продлили каникулы Химзавод в Крыму оспорит взыскание 736,8 млн рублей за воздействие на экологию Госадмтехнадзор начал использовать в поиске незаконных свалок в Подмосковье малую авиацию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны1039
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США903
В появлении урагана «Флоренс» обвинили людей17
Верзилова вывезут из России31
Комики пошутили о Петрове и Боширове97
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение