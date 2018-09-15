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Всемирный день чистоты: жители Кыргызстана вышли на уборку мусора
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Всемирный день чистоты: жители Кыргызстана вышли на уборку мусора 

Мир24 48 минут назад
Всемирный день чистоты. Жители 150 стран вышли на массовую уборку мусора. Кыргызстан — не исключение.
В субботнике участвовали почти 600 тысяч человек. Они навели порядок на улицах, в парках и скверах. Мусор, кстати, сразу сортировали. Для этого всем участникам выдали необходимый инвентарь.
«Когда люди сортируют мусор, то он перестает быть мусором. Он превращается в ресурс. Люди могут перерабатывать пластик. Но если он остается просто мусором, то он никуда не исчезает, а просто разлагается. Мы хотим не допустить последнего. Тогда мир будет чище», — рассказал участник акции Пол Эммет.
Собранный мусор отправят на муниципальные свалочные полигоны. Отмечу, что готовились к масштабному субботнику три месяца.
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