Участники экосубботника собрали 10 кубометров мусора на Васяткином острове

Сегодня, 15 сентября, в акватории Волги прошел экологический субботник, организованный комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства правительства Саратовской области . В мероприятии приняли участие министр-председатель Игорь Потапов , сотрудники комитета и все желающие.

Среди участников экологической акции, которая прошла на Васяткином острове, устроили соревнование: те, кто собрал большее количество мешков с мусором, получили подарки.

Как сообщили в официальном Instagram-аккаунте комитета, в ходе акции было собрано 10 кубометров мусора. Собранный мусор переправили на берег Волги в Затон, погрузили на самосвал и отвезли на полигон ТБО.

Напомним, аналогичный экосубботник на Васяткином острове проводили прошлой осенью.