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Участники экосубботника собрали 10 кубометров мусора на Васяткином острове
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Участники экосубботника собрали 10 кубометров мусора на Васяткином острове 

Свободные новости 3 часа назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 15 сентября, в акватории Волги прошел экологический субботник, организованный комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства правительства Саратовской области. В мероприятии приняли участие министр-председатель Игорь Потапов, сотрудники комитета и все желающие.
Среди участников экологической акции, которая прошла на Васяткином острове, устроили соревнование: те, кто собрал большее количество мешков с мусором, получили подарки.
Как сообщили в официальном Instagram-аккаунте комитета, в ходе акции было собрано 10 кубометров мусора. Собранный мусор переправили на берег Волги в Затон, погрузили на самосвал и отвезли на полигон ТБО.
Напомним, аналогичный экосубботник на Васяткином острове проводили прошлой осенью.
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