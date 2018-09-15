Участники экосубботника собрали 10 кубометров мусора на Васяткином острове 

Сегодня, 15 сентября, в акватории Волги прошел экологический субботник, организованный комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства правительства Саратовской области. В мероприятии приняли участие министр-председатель Игорь Потапов, сотрудники комитета и все желающие.
Среди участников экологической акции, которая прошла на Васяткином острове, устроили соревнование: те, кто собрал большее количество мешков с мусором, получили подарки.
Как сообщили в официальном Instagram-аккаунте комитета, в ходе акции было собрано 10 кубометров мусора. Собранный мусор переправили на берег Волги в Затон, погрузили на самосвал и отвезли на полигон ТБО.
Напомним, аналогичный экосубботник на Васяткином острове проводили прошлой осенью.