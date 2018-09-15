«Управляющая компания» в Кингисеппе отделалась штрафом за вред экологии

Кингисеппской городской прокуратурой в адрес генерального директора ОАО «Управляющая компания» внесено представление об устранении нарушений экологического законодательства.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе Прокуратуры Ленобласти, в ходе проверки в Кингисеппе произведены осмотры площадок накопления отходов, расположенных на придомовой территории многоквартирных домов.

Мусорные контейнеры были переполнены, твердые коммунальные отходы (пластиковые пакеты с отходами, картонные коробки и другие отходы) складированы на асфальтовом покрытии в непосредственной близости от мусорных контейнеров, что является нарушением действующих санитарных правил.

Прокуратурой в адрес генерального директора ОАО «Управляющая компания» внесено представление об устранении нарушений экологического законодательства.

Выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также, в отношении должностного лица ОАО «Управляющая компания» возбуждено дела об административном правонарушении. Оно признано виновным и ему назначено наказание в виде административного штрафа.