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«Управляющая компания» в Кингисеппе отделалась штрафом за вред экологии
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«Управляющая компания» в Кингисеппе отделалась штрафом за вред экологии 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Кингисеппской городской прокуратурой в адрес генерального директора ОАО «Управляющая компания» внесено представление об устранении нарушений экологического законодательства.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе Прокуратуры Ленобласти, в ходе проверки в Кингисеппе произведены осмотры площадок накопления отходов, расположенных на придомовой территории многоквартирных домов.
Мусорные контейнеры были переполнены, твердые коммунальные отходы (пластиковые пакеты с отходами, картонные коробки и другие отходы) складированы на асфальтовом покрытии в непосредственной близости от мусорных контейнеров, что является нарушением действующих санитарных правил.
Прокуратурой в адрес генерального директора ОАО «Управляющая компания» внесено представление об устранении нарушений экологического законодательства.
Выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Также, в отношении должностного лица ОАО «Управляющая компания» возбуждено дела об административном правонарушении. Оно признано виновным и ему назначено наказание в виде административного штрафа.
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