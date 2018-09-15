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Детям из Армянска продлили каникулы из-за нового химвыброса
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Детям из Армянска продлили каникулы из-за нового химвыброса 

Газета.Ru + ещё 7 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Глава городской администрации Армянска Василий Телиженко рассказал о продлении летних каникул для детей из Армянска и близлежащих сел, попавших в зону выброса химических веществ, передает РИА «Новости».
По имеющимся данным, оперативный штаб принял решение продлить каникулы еще на неделю.
"Мы отправляем детей, которые не успели уехать, либо откуда-то вернулись, опять в детские оздоровительные учреждения. Идет работа в этом плане, чтобы отправить всех оставшихся", — сказал Телиженко.
О новом выбросе химических веществ стало известно вчера, 14 сентября.
Также сообщалось о намерении ввести режим ЧС в Армянске и близлежащих населенных пунктах. Как отмечалось, данный режим позволит использовать средства резервного фонда на ликвидацию последствий выброса.
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