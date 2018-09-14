В Вешняках пройдёт конкурс экологических проектов

Вешняковцам предлагают присылать свои работы на конкурс экопроектов, получивший название «Люди вместе, отходы раздельно».

Это ещё одна акция, проходящая в рамках образовательного экологического проекта, разработанного общественной инициативой «Экологика», благодаря поддержке аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки и Центра культурно-досуговых коммуникаций «Индиго».

Вешняковцы в возрасте от 7 до 22 лет могут до 20 сентября отправить экологические проекты по нескольким темам. Так, в рубрике «Социальная реклама» принимают плакаты, видеоролики или инсталляции. В рубриках «Обращение с отходами» и «Ресурсосбережение» можно подготовить презентации, доклады, работы по робототехнике. А в раздел «Защита почвы и воды» можно отправить доклады, презентации и иные формы работ.

Работы следует присылать по электронной почте: Ecologica_veshnyaki@mail.ru. С положением о конкурсе можно ознакомиться на нашем сайте, на сайте ГБОУ Школа № 1389 и в пабликах @ ecologica_Veshnyaki.

Организаторы обещают подвести итоги в конце сентября.

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