Нижегородцы очистят от мусора берега реки Старки

Акция «Генеральная уборка страны» состоится в Нижнем Новгороде 15 сентября. Ее участникам предстоит очистить от мусора берега реки Старки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

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На субботник выйдут сотрудники министерства экологии, представители природоохранной прокуратуры, активисты ОНФ и другие неравнодушные граждане. В настоящее время берега Старки, протекающей по территории Нижегородского и Советского районов, сильно замусорены. Именно поэтому данное место было выбрано для проведения общероссийской акции.

Всего в «Генеральной уборке страны» примут участие жители почти тысячи городов России.

Субботник стартует в 10.00, в районе дома № 1а по улице Генерала Ивлиева.

Напомним, жители Московского района очистили от мусора берега реки Левинки.