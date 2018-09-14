Под Кировом обнаружили незаконную свалку с останками животных

КИРОВ, 14 сентября. / ТАСС /. Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Кировской области обнаружило в лесном массиве под Кировом порядка 40 десятков мешков с останками крупного рогатого скота. Специалисты исследуют взятые на свалке пробы на наличие заразных болезней, сообщил в пятницу ТАСС начальник Управления ветеринарии Кировской области Сергей Чучалин.

Как пояснил ТАСС представитель проекта ОНФ «Генеральная уборка» Константин Шарапов , останки животных являются потенциально опасными биологическими отходами, в которых могут содержаться возбудители заболеваний, в том числе способных передаваться человеку, такие отходы должны подвергаться процедуре обеззараживания и утилизации во избежание распространения заразных болезней.

"Специалисты КОГБУ «Слободская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» сегодня, 14 сентября, отобрали пробы на месте складирования отходов и направили материалы в областную ветеринарную лабораторию для исключения возбудителей особо опасных заболеваний. Далее будет внесено требование арендатору лесного участка об утилизации отходов. Арендатор устанавливается", — прокомментировал ТАСС начальник Управления ветеринарии Кировской области, главный государственный ветеринарный инспектор Сергей Чучалин.

В ОНФ отмечают, что за последний год активисты обнаружили семь свалок с останками животных, при этом правоохранительным органам удалось найти предполагаемого виновника только одной из них. «Совершенно очевидно, что виновником во всех этих случаях являются производители мясопродуктов, которые предпочитают таким способом экономить на утилизации биологических отходов. Мы считаем, что контролирующим органам необходимо провести проверку соблюдения предприятиями этой сферы соответствующих требований законодательства, в частности, на предмет наличия договоров и актов выполненных работ на утилизацию отходов», — считает Шарапов.

Общественники направили обращения в органы исполнительной власти и надзорные органы с просьбой принять меры по ликвидации экологических нарушений.