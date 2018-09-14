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Химзавод в Крыму оспорит взыскание 736,8 млн рублей за воздействие на экологию
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Химзавод в Крыму оспорит взыскание 736,8 млн рублей за воздействие на экологию 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Армянский филиал компании «Титановые инвестиции» — завод «Крымский титан» обжалует решение о взыскании 736,8 млн рублей платы за негативное воздействие на экологию в городе Армянск на севере Крыма, где в августе произошел химический выброс. Об этом журналистам сообщил директор предприятия Андрей Акулов.
"Да, мы это [решение о взыскании платы] будем оспарить", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Из материалов дела, размещенных в картотеке арбитражных дел, следует, что в декабре 2017 года Росприроднадзор потребовал от компании «Титановые инвестиции» оплатить в бюджет задолженность за негативное воздействие на окружающую среду в размере 736,8 млн рублей. Юристы «Титановых инвестиций» сочли, что это требование «не соответствует действующему законодательству, нарушает права заявителя в сфере предпринимательской деятельности, и подали иск в арбитражный суд Крыма, который 31 июля 2018 года подтвердил законность действий Росприроднадзора.
Суд счел доказанным, что, не внеся 736,8 млн рублей за воздействие на экологию, „Титановые инвестиции“ „нарушают интересы государства и граждан в части права на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной деятельностью“ химзавода в Армянске, пояснили в Росприроднадзоре.
»Неправомерные действия заявителя препятствуют реализации принципов охраны окружающей среды и нарушат права граждан на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность", — утверждает Росприроднадзор. В ведомстве уточнили, что основными видами образованных отходов со стороны предприятия «являются жидко-промышленные отходы, размещенные в „кислотонакопителе“.
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