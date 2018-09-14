Ещё
Всех желающих пригласили участвовать в экологическом квесте в Северодвинске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Всех желающих пригласили участвовать в экологическом квесте в Северодвинске 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Третий экологический квест «Чистые игры: берег реки Кудьма» запланирован в Северодвинске 7 октября. Программа мероприятия будет включать викторины, посвященные вопросам экологии, конкурс чек-инов, а также уютное чаепитие с пирогами и блюдами, полезными для здоровья.
Наряду с уборкой улиц и выбранных территорий, участники должны будут грамотно отсортировать собранный мусор, чтобы завоевать первое место. Победитель получит уникальные призы от партнеров проекта. Отмечается, что в празднике чистоты смогут принять участие люди всех возрастных категорий.
Национальный Туристический Союз: последние новости
Ураган Флоренс накрыл восточное побережье США Туристы пострадали в результате обрушения скалы на греческом пляже Таинственные следы обнаружены на дне Тихого океана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США неожиданно поддержали позицию РФ по Донбассу192
Собчак жестко высказалась об «отравителях»238
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом49
РПЦ решилась на жесткий шаг против Константинополя333
В Крыму произошло новое ЧП47
Видео
00:51
На красной ветке столичного метро парализовано движение
Новости Москвы Происшествия
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
02:59
Для Тулеева нашли новую должность
Политика Другое
00:06
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом
Шоу-бизнес
03:47
РПЦ решилась на жесткий шаг против Константинополя
Общество
01:33
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
Общество
01:19
В Крыму произошло новое ЧП
Происшествия
01:37
Развод подорвал здоровье Петросяна
Шоу-бизнес
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
01:19
Порошенко заверил Европу в возвращении Крыма
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение