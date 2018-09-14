Всех желающих пригласили участвовать в экологическом квесте в Северодвинске

Третий экологический квест «Чистые игры: берег реки Кудьма» запланирован в Северодвинске 7 октября. Программа мероприятия будет включать викторины, посвященные вопросам экологии, конкурс чек-инов, а также уютное чаепитие с пирогами и блюдами, полезными для здоровья.

Наряду с уборкой улиц и выбранных территорий, участники должны будут грамотно отсортировать собранный мусор, чтобы завоевать первое место. Победитель получит уникальные призы от партнеров проекта. Отмечается, что в празднике чистоты смогут принять участие люди всех возрастных категорий.