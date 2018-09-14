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Краснокнижный гриб нашли в красноярских «Столбах»
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Краснокнижный гриб нашли в красноярских «Столбах» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники красноярского заповедника «Столбы» обнаружили на территории редкий для Сибири гриб, который занесен в Красную книгу. Об этом сообщило «НГС Новости».
«Ранее единичные экземпляры этого вида уже находили в заповеднике. Нынешняя находка интересна тем, что является его новой для заповедника формой — веселкой обыкновенной, одетой в тогу», — цитирует издание сообщение пресс-службы заповедника.
Биологи также предупредили, что есть гриб категорически нельзя, он несъедобный. Всего в заповеднике насчитывается почти 500 видов грибов.
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