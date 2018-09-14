Жители Хорошевки очистят район от мусора

В Хорошевке организуют площадку проекта «Всероссийская уборка „Сделаем!“. Волонтерский субботник пройдет на территории Хорошевки в субботу, 15 сентября. Волонтерам, а также неравнодушным жителям района предстоит убрать территорию от мусора возле зооприюта на Зорге, станции МЦК „Зорге“ и ж/д моста.

— Собранное вторсырье будет передано на переработку, — сообщили организаторы проекта.

Также участникам акции расскажут о раздельном сборе и переработке отходов и сборе отходов для вторичной переработки.

— Приглашаю всех неравнодушных присоединиться к акции и оказать посильную помощь. Поможем братьям нашим меньшим! — призвал глава района Дмитрий Филиппов

Участников ждут в 11.00 на улице Зорге, владение 21–24. Завершится акция в 13.00. (ео)