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Жители Хорошевки очистят район от мусора
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Жители Хорошевки очистят район от мусора 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В Хорошевке организуют площадку проекта «Всероссийская уборка „Сделаем!“. Волонтерский субботник пройдет на территории Хорошевки в субботу, 15 сентября. Волонтерам, а также неравнодушным жителям района предстоит убрать территорию от мусора возле зооприюта на Зорге, станции МЦК „Зорге“ и ж/д моста.
— Собранное вторсырье будет передано на переработку, — сообщили организаторы проекта.
Также участникам акции расскажут о раздельном сборе и переработке отходов и сборе отходов для вторичной переработки.
— Приглашаю всех неравнодушных присоединиться к акции и оказать посильную помощь. Поможем братьям нашим меньшим! — призвал глава района Дмитрий Филиппов.
Участников ждут в 11.00 на улице Зорге, владение 21–24. Завершится акция в 13.00. (ео)
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