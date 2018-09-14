Бурматов назвал проблему замусоренности лесов приоритетной для Комитета по экологии

Проблема замусоренности лесов является приоритетом работы Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, заявил глава Комитета Владимир Бурматов в ходе выступления на парламентских слушаниях по проблемам леса в палате 14 сентября.

«Одной из важнейших экологических проблем нашей страны является замусоренность лесов. Огромные объёмы твёрдых коммунальных, промышленных и медицинских отходов не довозят до полигонов, а просто выбрасывают в лесах. Этот вопрос для нашего комитета сейчас является приоритетным», — сказал он.

Бурматов также отметил, что лесные богатства России становятся глобальным ресурсом в решении проблемы глобального изменения климата. «Россия на сегодняшний день является экологическим донором планеты благодаря тем лесам, которые сконцентрированы на территории нашей страны. И во всех дискуссиях по проблемам парниковых газов и проблемам изменения климата вообще у нас всегда была и будет сильная карта — наши лесные богатства, если нам удастся их сохранить», — сказал он.