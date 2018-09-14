«Активные граждане» выберут главную тему экологического фестиваля в Битцевском парке

Главную тему экологического фестиваля, который пройдет в Битцевском парке в октябре 2018 г., выберут участник проекта «Активный гражданин». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В октябре на территории Битцевского парка пройдет открытый экологический фестиваль «Природные территории. Экология. Школа». Главную тему предстоящего мероприятия выберут участники проекта «Активный гражданин».

Для выбора представлены четыре темы — уменьшение количества отходов и их переработка, изучение видов деревьев Битцевского леса, исследование особо охраняемых природных территорий Москвы и России, а также охрана диких животных. Кроме того можно написать свой вариант главной темы мероприятия. Желающие могут сделать свой выбор на сайте проекта «Активный гражданин».

Экологический фестиваль пройдет в 10 раз. Организаторы расскажут о флоре и фауне страны, поговорят с участниками о глобальных проблемах экологии. Школьников ждут интересные и познавательные конкурсы, игры и мастер-классы, посвященные охране природы.