В конце сентября в Казани установят 83 контейнера для опасных отходов 

21 сентября будет заключен контракт по итогам конкурса с поставщиком контейнеров для опасных отходов, после чего контейнеры для сбора будут установлены в разных точках города, рассказал замглавы исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. «83 контейнера мы покупаем для установки в городе, куда будут складываться батарейки, ртутные лампы, вот эти вот длинные светильники люминесцентные, градусники. В городе их расставим, и будет организован сбор этих опасных отходов, — объяснил чиновник. — На самом деле, при сортировке отходов самая главная задача — извлечь из них опасную фракцию, вредную для природы. А уже потом полезные фракции, которые можно отправить на переработку. И та, и другая задачи будут решаться». Сегодня в Казани уже работают 35 точек, куда можно сдать батарейки, добавил чиновник. В целом, город продолжает реализацию проекта по сортировке мусора. Пока главным пилотом остается Авиастроительный район Казани. Там удалось увеличить долю сортируемого мусора в два раза, однако в процентном соотношении рекорд выглядит более скромно — рост с 8 до 15%. В начале января программа сортировки мусора должна широко распространиться по всей Казани.