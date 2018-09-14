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На ВЭФ-2018 обсудили вопросы развития экологического туризма в ДВФО
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На ВЭФ-2018 обсудили вопросы развития экологического туризма в ДВФО 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Круглый стол по вопросам развития познавательного и экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения и их возможной интеграции в туристский продукт регионов ДФО состоялся в рамках четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ) 12 сентября, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.
В дискуссии приняли участие представители министерства, Ростуризма, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России, руководители органов государственной власти субъектов РФ, Дальневосточного федерального округа, директора ООПТ и организаций в сфере туризма.
В настоящее время Минприроды работает над национальным проектом «Экология», одной из задач которого является создание инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. Об этом в ходе мероприятия заявил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере ООПТ и Байкальской природной территории ведомства Алексей Титовский.
"Сейчас ключевым моментом нашей работы является налаживание взаимодействия между всеми заинтересованными в данном вопросе министерствами, ведомствами, службами. Мы прекрасно понимаем, что как бы мы ни старались и как бы ни старались руководители наших ООПТ, которым действительно есть, что показать, без консолидации усилий с субъектами РФ, без синхронизации деятельности Минприроды России и других федеральных органов исполнительной власти мы вряд ли добьемся ожидаемого результата", — подчеркнул он.
Участники круглого стола также обсудили вопросы модернизации инфраструктуры на ООПТ, совершенствования законодательства, подготовки квалифицированных кадров, ценовой политики, расширения целевой аудитории (в том числе за счет привлечения зарубежных турпотоков), регулирования земельных отношений, снятия административных барьеров для ведения бизнеса.
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