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В Тольятти пройдет межведомственное совещание по поводу неблагоприятной экологической обстановки
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В Тольятти пройдет межведомственное совещание по поводу неблагоприятной экологической обстановки 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Городские власти не могли не отреагировать, и сегодня, 14 сентября в 15:00 в конференц-зале администрации пройдет межведомственное совещание, посвященное неблагоприятной экологической обстановке в городе и многочисленным жалобам населения на загрязнение воздуха. В числе участников — глава города Сергей Анташев, специалисты управления природопользования и охраны окружающей среды администрации Тольятти, представители природоохранной прокуратуры, руководство промышленных предприятий.
В преддверии совещания «Волга Ньюс» обратился за комментарием по этому поводу на ПАО «КуйбышевАзот» — одно из крупнейших тольяттинских предприятий, располагающихся промышленной зоне города. И вот какой ответ нам удалось получить.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями, сложившимися на территории Тольятти наше предприятие разделяют озабоченность горожан качеством состояния атмосферного воздуха, — сообщает пресс-служба компании. — Чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду на «КуйбышевАзоте» самым внимательным образом относятся к рекомендациям по выбору режимов работы производственной площадки. В период с 27 августа по 13 сентября 2018 года среднесуточные мощности целого ряда производств ПАО «КуйбышевАзот» были переведены в режим НМУ №2. В частности, цех производства аммиачной селитры (№3) был разгружен на 11,5%, азотной кислоты (цех №5) на 25,1%, котельная (цех №40) на 41,5%. При этом надо отметить, что в условиях НМУ 2-й степени согласно «Мероприятиям по регулированию выбросов в условиях НМУ» от 16.12.2014 г., на предприятии разгрузка производства обязательна на 10%".
Как отмечают на КуйбышевАзоте, среднесуточные мощности цехов по производству капролактама в период действия НМУ, были снижены на 9%, хотя их разгрузка мероприятиями в период неблагоприятных метеоусловий не носит обязательного характера. Что характерно, сделано это было по инициативе предприятия.
В рамках оперативного реагирования на изменяющиеся погодные условия между ПАО «КуйбышевАзот» и Тольяттинским филиалом «Приволжского управления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды» действует договор информирования о наступлении неблагоприятных метеоусловий. Данный договор дает производственным службам завода возможность оперативно принимать решения исходя из складывающейся экологической обстановки в городе.
"При сохранении неблагоприятных метеоусловий или возникновении их в дальнейшем, режим работы предприятия при пониженной загрузке действующих мощностей будет продолжен, а контроль за показателями атмосферного воздуха усилен, — комментируют на заводе. — Начиная с 25 августа 2018 года силами центральной заводской лаборатории в ежедневном режиме проводится исследование атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Превышений ПДК и загрязнения воздуха зафиксировано не было".
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