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Курская область вошла в пятёрку наиболее чистых регионов России
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Курская область вошла в пятёрку наиболее чистых регионов России 

КурскТВ + ещё 1 2 часа назад
Фото: КурскТВ
Как подтвердили результаты исследования «Зелёного патруля», в губернии состояние воздушной и водной среды, уровень чистоты сбросов и выбросов лучше, чем ещё в восьмидесяти субъектах Российской Федерации. Общероссийская общественная организация анализировала также степень ответственности и вовлечённости местной администрации в экологические проблемы каждого региона. Результаты за лето 2018 года.
По итогам составленного рейтинга Курская губерния стала пятой из 85 регионов страны, что говорит не только о постоянном мониторинге экологических вопросов в соловьином крае, но и работе во время специальных профилактических и просветительских акций.
Александр С  Фото: яндекс картинки
Большое внимание в регионе уделяется реализации природоохранных мероприятий. В их числе создание особо охраняемых территорий, охрана животного и растительного мира, проведение различных субботников, общественных экологических акций и тому подобного. Департамент природопользования подчеркнул, что данный показатель также невозможен без участия всего населения области.
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