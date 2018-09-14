Жителей села Соболево на Камчатке обвинили в организации рыбной свалки

В Соболевском районе Камчатского края в лесу около села Соболево нашли свалку с выпотрошенной горбушей. Полицейские провели проверку, материалы которой направили в краевую государственную экологическую инспекцию. Об этом сообщил сайт kam24.ru.

Сотрудники отдела МВД в Соболево установили, что 1300 килограммов рыбы вывез на грузовкие в лес глава одной из родовых общин коренных малочисленных народов севера (КМНС) и его знакомый.

Нарушителей могу привлечь к административной ответственности по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил в части сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» КоАП РФ.

Правонарушителям по этой статье грозит штраф до 700 тысяч рублей или приостановления деятельности юрлица до 90 суток.