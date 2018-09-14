ОНФ возьмётся за мётлы ради чистой Читы

— Наш трудовой десант с метлами, мешками, граблями будет штурмовать Кайдаловку. Городская речушка на интерактивной карте свалок отмечена красным — поросла мусором. Перед стартом проведём массовую зарядку и отправимся на тихую охоту за мусором. Правда, убираться будем не в полной тишине — организована музыка, — сообщили в исполкоме.

Субботник начнётся в 12.00 за стадионом СКА.

Эксперты ОНФ провели мониторинг незаконных свалок в пределах городских территорий. Было установлено, что более 70% из всех свалок, которые поступили на «Интерактивную карту свалок» расположены в пределах городов. Таким образом, реальное число свалок в пределах городов превышает 10 тысяч.