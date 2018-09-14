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В Татарстане призывают переходить с пластиковой упаковки на бумажную
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В Татарстане призывают переходить с пластиковой упаковки на бумажную 

ИнформУпак 1 час назад
В ходе заседания комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета Татарстана отмечалось, что одной из наиболее актуальных экологических проблем республики является переизбыток полиэтиленовой упаковки, которая негативно влияет на окружающую среду.
Тахир Хадеев, возглавляющий профильный комитет, призвал представителей всех заинтересованных ведомств и компаний-производителей упаковочных материалов обсудить сложившуюся ситуацию и разработать комплекс мероприятий, направленных на увеличение производства и использования бумажной упаковки. По его словам, предприятия Татарстана сегодня могут перерабатывать до 80% бумажных отходов и местные власти готовы максимально стимулировать переход на перерабатываемую упаковку.
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