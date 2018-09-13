Экошкола «Кусково» приглашает в кружки «Юный натуралист» и «Экологический мониторинг»

Юные вешняковцы могут записаться на тематические занятия в кружок «Юный натуралист» или посещать «Экологический мониторинг». Они начнут свою работу с 1 октября. В первом из них занятия будут проходить по вторникам с 15:00 до 16:00 и продлятся до конца мая. Мероприятие рассчитано на ребят в возрасте 6-10 лет. В рамках курса участники занятий узнают о состоянии растений и животных в естественной среде в разные времена года. Юные натуралисты будут наблюдать за изменениями, происходящими в природе. Также детям будут интересны различные познавательные факты о мире флоры и фауны.

Кружок «Экологический мониторинг» ориентирован на подростков возрасте 12-16 лет. Здесь школьникам раскроют существующие методы исследования состояния окружающей среды. Занятия в кружке помогут сформировать у ребят понимание проблемы загрязнения среды и будут способствовать более бережному отношению к природе. Ребята будут изучать качество воды, почвы и окружающего нас воздуха, определят основные источники загрязнений. Занятия будут проходить по средам с 15:00 до 16:00 с 1 октября по 31 мая. Время проведения 15:00 — 16:00.

Экошкола находится по адресу: ул. 3-я Музейная, д. 40, стр. 1. Справки и запись по телефону: 8 (495) 370-07-50.