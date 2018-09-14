В Нижнем Новгороде пройдет экологический субботник

Фото из архива редакцииВ Нижнем Новгороде пройдет экологический субботник15 сентября в 10.00 сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области вместе с активистами ОНФ выйдут на экологический субботник.

Они очистят от мусора берег реки Старка. Эта малая река протекает по дну оврага — естественного водостока в Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода. Береговая линия реки сильно замусорена, и именно это обстоятельство обосновало выбор места для проведения в Нижнем Новгороде «Генеральной уборки страны». К всероссийской акции, организованной Общероссийским Народным Фронтом, в этот день присоединятся около 1000 муниципалитетов. В Нижнем Новгороде на субботник приглашены представители региональной природоохранной прокуратуры, Законодательного собрания Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода.