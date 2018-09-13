Все под одну метлу: в Крыму устроят субботник

СИМФЕРОПОЛЬ , 13 сен — РИА Новости Крым . 15 сентября в рамках Всемирного дня чистоты «Сделаем!» в Крыму пройдет экологический субботник. Об этом сообщает пресс-служба Мининформа РК.

Волонтеры очистят от мусора природные территории: леса, поляны, берега водоемов. Так же запланирована санитарная уборка на территориях подведомственных учреждений исполнительных органов власти.

В группе «Сделаем! Крым» в соцсети «ВКонтакте» координаторы отметили уже более десятка участков в Симферополе, на уборку которых выйдут добровольцы, среди них — пос. Грэсовский , река Салгир и ее приток — речка Славянка, Петровское кладбище, бульвар Ленина, водохранилище и другие.

В Ялте будут наводить чистоту на Боткинской тропе, в Севастополе — в районе Омеги, Камышовой и Карантинной бухт, предусмотрена в том числе подводная уборка прибрежной территории. В Джанкое в порядок приведут городской парк, в Сакском районе — пляжи в Прибрежном и у озера Сакское в Новофедоровке.

Организаторы акции рассказывают, что при возможности поддерживается раздельный сбор отходов.

Акцию «Сделаем!» в Республике Крым и Севастополе организует и координирует команда, куда вошли представители Центра поддержки «Сделаем! 2018», центра волонтерства КФУ им. Вернадского, Крымского центра экологического благополучия, ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя, другие.

Всемирный день чистоты «Сделаем!» — культурно-просветительский, гражданский, экологический проект, цель которого заключается в объединении общества, власти, бизнеса и СМИ в одну команду для очистки окружающей среды от мусора и сохранения чистоты.

В России на призыв организовать акции «Сделаем! 2018» откликнулись команды из 290 городов в 65 регионах. Это представители молодежных, волонтерских и экологических движений и клубов, НКО, студенты, школьники, неравнодушные граждане. Ожидается, что они проведут 1200 уборок.