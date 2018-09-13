В ЮВАО откроется новая поточная линия сортировки вторсырья

На территории ЮВАО, в Остаповском проезде, до конца текущего года откроется новая поточная линия сортировки отходов.

— В декабре прошлого года мы запустили собственное предприятие — линию сортировки мощностью 17 тонн отходов в час, — сообщил специалист по связям с общественностью компании-оператора по обращению с отходами в ЮВАО Игорь Орлов . — Здесь сортируют собранный мусор, затем он поступает в бункер-накопитель. Отходы, которые попадают на сортировочную ленту, отбирают с помощью сотрудников и роторного сепаратора по 13 фракциям: бумага, картон, стекло, несколько видов пластика и так далее. До конца года мы планируем открыть еще одну линию мощностью 10 тонн отходов в час.

Как уверяют специалисты, этого будет достаточно, чтобы сортировать все отходы ЮВАО, а это почти 900 тонн в сутки.