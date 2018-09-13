Ещё
В ЮВАО откроется новая поточная линия сортировки вторсырья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЮВАО откроется новая поточная линия сортировки вторсырья 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
На территории ЮВАО, в Остаповском проезде, до конца текущего года откроется новая поточная линия сортировки отходов.
— В декабре прошлого года мы запустили собственное предприятие — линию сортировки мощностью 17 тонн отходов в час, — сообщил специалист по связям с общественностью компании-оператора по обращению с отходами в ЮВАО Игорь Орлов. — Здесь сортируют собранный мусор, затем он поступает в бункер-накопитель. Отходы, которые попадают на сортировочную ленту, отбирают с помощью сотрудников и роторного сепаратора по 13 фракциям: бумага, картон, стекло, несколько видов пластика и так далее. До конца года мы планируем открыть еще одну линию мощностью 10 тонн отходов в час.
Как уверяют специалисты, этого будет достаточно, чтобы сортировать все отходы ЮВАО, а это почти 900 тонн в сутки.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Москвичи познакомятся с традициями и культурой казачества Водительские удостоверения можно оформить уже в двух МФЦ в ЮВАО Префект ЮВАО: Основное внимание нужно уделять содержанию домов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После признаний «отравителей» осталось несколько загадок644
Объяснено появление ФСБ в Донбассе192
Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте29
Свисающим телом с балкона отеля оказался известный рэпер12
Британия отреагировала на интервью «отравителей»888
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение