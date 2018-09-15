Экологические игры и мастер-классы ждут гостей «Ежиного праздника» на юго-западе Москвы 21 сентября

В столичном районе Теплый Стан 21 сентября 2018 г. пройдет «Ежиный праздник». Об этом сообщает пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».

«Мосприрода приглашает всех тех, для кого этот сентябрь еще не школьный, и тех, кто только начал грызть гранит науки, на «Ежиный праздник». Здесь мы вместе вспомним, какие бывают ежики, за что мы их любим, узнаем, почему их нужно беречь и как мы можем это делать. Гостей праздника ждут экологические игры, мастер-классы и просмотр познавательных фильмов в уютном экокинотеатре», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мероприятие состоится 21 сентября в экоклассе по адресу: ул. Островитянова, д. 10.