У Игоря Рудени появился новый заместитель

"Перед нами стоят задачи повысить эффективность работы с особо охраняемыми природными территориями, в сфере добычи полезных ископаемых, более активно участвовать в федеральных экологических программах. Это касается программ по обращению с твердыми коммунальными отходами и сохранению реки Волги", — отметил Игорь Руденя.

Приоритетами в сельском хозяйстве глава региона назвал ввод в оборот земель сельхозназначения, производство и переработку льна, развитие животноводства и растениеводства.