У Игоря Рудени появился новый заместитель 

Губернатор Игорь Руденя назначил Андрея Наумова заместителем председателя правительства Тверской области. На новом посту Андрей Наумов будет курировать вопросы природопользования, охраны экологии, развития сельского хозяйства, лесного комплекса.
"Перед нами стоят задачи повысить эффективность работы с особо охраняемыми природными территориями, в сфере добычи полезных ископаемых, более активно участвовать в федеральных экологических программах. Это касается программ по обращению с твердыми коммунальными отходами и сохранению реки Волги", — отметил Игорь Руденя.
Приоритетами в сельском хозяйстве глава региона назвал ввод в оборот земель сельхозназначения, производство и переработку льна, развитие животноводства и растениеводства.
Для решения этих и других задач губернатор поручил новому заместителю председателя правительства активизировать работу по разработке стратегий в сферах сельского хозяйства, лесопользования, природопользования и синхронизировать их с задачами, обозначенными в соответствующих национальных проектах. "Спасибо за доверие, буду стараться выполнять обязательства на высоком уровне", — отметил Андрей Наумов. Андрей Наумов окончил Военный университет Противовоздушной обороны по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Работал научным сотрудником 2 центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ, руководителем тверского филиала Страхового общества газовой промышленности. С 2013 года возглавлял Государственную инспекцию по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области. С 2017 года — Министр природных ресурсов и экологии Тверской области.