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В Хабаровске ликвидируют более 50 свалок
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В Хабаровске ликвидируют более 50 свалок 

Rambler News Service 17 минут назад
Более 50 свалок будут ликвидированы в Хабаровске во время месячника по санитарной очистке города, пишет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на администрацию города.
Ликвидацией свалок займутся комитеты по управлению районами. Большую часть придется разобрать во время общегородского субботника, который запланирован на 29 сентября, отмечает издание.
«Специалисты нашего управления ежедневно проводят рейдовые мероприятия. С начала этого года за сброс мусора в несанкционированных местах к административной ответственности привлечено 68 нарушителей», — отметил специалист отдела городского управления административно-технического контроля Василий Антасов.
Ранее в августе Rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство Ростовской области сообщала, что в регионе насчитали 260 несанкционированных свалок.
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