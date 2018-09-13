Очищение берегов Байкала могут передать на федеральный уровень

Очищение берегов Байкала от отходов целлюлозно-бумажного комбината нужно проводить на федеральном уровне, так как Иркутская область с этим не справляется, заявил глава Комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев на «круглом столе» в Госдуме.

«Бомба замедленного действия лежит на берегах Байкала многие годы — это остатки деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината », — сказал он.

С 2013 года берега Байкала не могут очистить от загрязнений, причём на это выделено 1 млрд 400 млн рублей. В этом году из федерального бюджета снова выделены средства, но всё осталось на своих местах. «Нужно передать на федеральный уровень решение этой проблемы», — считает глава Комитета по природным ресурсам.

Работа БЦБК была остановлена в 2013 году, а демонтаж завода планируется начать в 2019 году. За 50 лет работы БЦБК накоплено 6,5 млн тонн шлам-лигнина, которые нужно обезвредить. По предварительным оценкам, демонтаж промплощадки, на которой расположено 47 объектов капитального строительства, обойдётся в 95 млн рублей.