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Прокуратура нашла многочисленные нарушения на свалке в Петербурге
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Прокуратура нашла многочисленные нарушения на свалке в Петербурге 

RT на русском 1 час назад
Прокуратура обнаружила многочисленные нарушения на свалке, расположенной на Малой Балканской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу.
Как рассказали в ведомстве, компания «ТПЦ Сервис» в нарушение требований закона осуществляет на данном участке сбор, накопление и обработку отходов небезопасными для окружающей среды способами.
«Допущено накопление отходов вне оборудованных мест, навалом, без искусственного водонепроницаемого покрытия, без защиты от воздействия атмосферных осадков и ветров», — отмечается в сообщении.
Также не имеется обваловки и обособленной сети ливнестоков с автономными очистными сооружениями.
Кроме того, компания не делала инвентаризацию выбросов вредных веществ в атмосферу от поста газовой резки.
Возбуждено административное дело.
Ранее m24 сообщало, что количество вредных выбросов от автомобилей сократилось в Москве на 140 тысяч тонн за семь лет.
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