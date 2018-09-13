Прокуратура нашла многочисленные нарушения на свалке в Петербурге

Прокуратура обнаружила многочисленные нарушения на свалке, расположенной на Малой Балканской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга , сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу.

Как рассказали в ведомстве, компания «ТПЦ Сервис» в нарушение требований закона осуществляет на данном участке сбор, накопление и обработку отходов небезопасными для окружающей среды способами.

«Допущено накопление отходов вне оборудованных мест, навалом, без искусственного водонепроницаемого покрытия, без защиты от воздействия атмосферных осадков и ветров», — отмечается в сообщении.

Также не имеется обваловки и обособленной сети ливнестоков с автономными очистными сооружениями.

Кроме того, компания не делала инвентаризацию выбросов вредных веществ в атмосферу от поста газовой резки.

Возбуждено административное дело.

Ранее m24 сообщало, что количество вредных выбросов от автомобилей сократилось в Москве на 140 тысяч тонн за семь лет.