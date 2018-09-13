Управа района Преображенское поддержала экологов

Благодаря информационной поддержке, оказанной управой района Преображенское, членам экологического движения удалось успешно провести первый сезон прекрасной акции «Круг жизни. Саженцы деревьев в обмен на вторсырье».

По итогам акции московский координатор движения «Круг жизни» Л. Машнина прислала письмо на сайт управы района Преображенское, в котором она выразила слова благодарности за поддержку экологического мероприятия и своевременное информирование жителей и учреждений района.

В рамках общероссийского движения «Круг жизни» собранную макулатуру и пластик обменивают на саженцы деревьев и кустарников. К этому движению уже присоединились активисты из 10 городов нашей страны. За прошедшую весну им удалось собрать 445 тонн вторсырья, взамен было выдано около 10 тысяч саженцев хвойных и лиственных деревьев, а также кустарников. Жители Москвы принесли 40 тонн макулатуры, вместо которой они получили 900 саженцев. Эти деревца теперь растут во дворах домов, около школ и учреждений.