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Управа района Преображенское поддержала экологов
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Управа района Преображенское поддержала экологов 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Благодаря информационной поддержке, оказанной управой района Преображенское, членам экологического движения удалось успешно провести первый сезон прекрасной акции «Круг жизни. Саженцы деревьев в обмен на вторсырье».
По итогам акции московский координатор движения «Круг жизни» Л. Машнина прислала письмо на сайт управы района Преображенское, в котором она выразила слова благодарности за поддержку экологического мероприятия и своевременное информирование жителей и учреждений района.
В рамках общероссийского движения «Круг жизни» собранную макулатуру и пластик обменивают на саженцы деревьев и кустарников. К этому движению уже присоединились активисты из 10 городов нашей страны. За прошедшую весну им удалось собрать 445 тонн вторсырья, взамен было выдано около 10 тысяч саженцев хвойных и лиственных деревьев, а также кустарников. Жители Москвы принесли 40 тонн макулатуры, вместо которой они получили 900 саженцев. Эти деревца теперь растут во дворах домов, около школ и учреждений.
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