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Мусор из Ленобласти, сваленный в Пряже, вывозить никто не собирается
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Мусор из Ленобласти, сваленный в Пряже, вывозить никто не собирается 

Карельские вести + ещё 1 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Депутаты Заксобрания Карелии заслушали информацию о складировании мусора в республике с других регионов России
Сегодня на заседании комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Карелии был рассмотрен вопрос о свалке в Пряже, куда незаконно свозился мусор из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
На заседание прозвучала информация о том, что в отношении ООО «Полигон» было возбуждено два административных производств по статье о не соответствии эколологическим требованиям. На ООО «Полигон» наложен штраф в размере 100 тыс. рублей, а директор компании оштрафован на 10 тыс. рублей. Правда, на заседании говорили о том, что подобные штрафы никого не остановят. Местные жители продолжают дежурить около полигона.
Депутаты предлагали проработать вопрос о том, чтобы сотрудники ГИБДД могли проверять машины с мусором при везде в республику. Глава Пряжинского района Сергей Седлецкий сказал, что с полицией у администрации постоянный контакт и была пресечена попытка прорваться на свалку грузовиков после отъезда из Пряжи главы Карелии Артура Парфенчикова.
Мы их тормознули практически на въезде на эту свалку,
— сказал он.
Седлецкий считает, что свалку закрывать нельзя, так как это создаст проблемы для района. Но он не исключает возможности разрыва договора с 000 «Полигон». В этом случае нужно будет найти нового арендатора.
Седлецкий сказал, что несмотря на распоряжение Парфенчикова вывезти мусор, поступивший из другого региона, отходы уже утрамбовпли и засыпали.
О том, что там кто то что-то собирается вывозить, об этом даже речи нет,
— сказал Седлецкий.
Между тем депутат Валерий Шоттуев рассказал, что мусор из соседних регионов стал поступать со стороны Приозерска Ленинградской области в Питкярантский район Карелии.
Напомним, 24 августа свалку ТКО, расположенную в 1 км от Пряжи, посетил Глава Карелии и представители надзорных органов. Поводом для выезда стала информация по результатам проверок о том, что оператор по размещению отходов ООО «Полигон» в разрез природоохранного законодательства и территориальной схемы обращения с отходами принимает на своей свалке мусор из Ленинградской области.
Подробности об этой поездке читайте в нашем фоторепортаже «Пряжу завалили мусором из Ленобласти при бездействии властей».
В настоящий момент по поручению Главы Карелии сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии РК совместно с представителями Пряжинского лесничества и активистами из числа местных жителей организовано круглосуточное дежурство на въезде на свалку для предотвращения сброса отходов, поступающих из других субъектов РФ.
Карельской межрайонной природоохранной прокуратурой в адрес Управления Росприроднадзора по республике Карелия направлено требование о проведении внеплановой проверки ООО «Полигон» на предмет соблюдения лицензионных требований. Управлением Росприроднадзора подготовлено к предъявлению исковое заявление о приостановлении деятельности ООО «Полигон» в части ввоза отходов из другого региона.
По итогам выездного совещания 24 августа Глава Карелии также дал поручение определить объемы ввезенного мусора и подготовить иск о понуждении ООО «Полигон» к его вывозу. В исполнение данного поручения началось изучение информации от системы «Платон» о всех транспортных средствах, перевозящих отходы из других субъектов РФ на территорию свалки. «Центр лабораторного анализа и технических измерений» по Республике Карелия на текущей неделе проведет обследование свалки на предмет наличия опасных отходов, запрещенных к захоронению на свалках, в том числе медицинских отходов.
По материалам: ptzgovorit.ru
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