В Тверской области откроют лабораторию для экологического надзора

Тверской области планируют создать специализированную измерительную лабораторию на базе региональной Государственной инспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды. Вопрос обсуждался на заседании областного Правительства.

На приобретение оборудования для исследований, связанных с экологическим надзором, выделено 3 млн рублей — это целевые безвозмездные средства Калининской атомной электростанции.

Создание собственной лаборатории позволит повысить эффективность государственного экологического надзора в Тверской области, сократить финансовые затраты на проведение исследований, более оперативно выявлять нарушения в этой сфере.

Одна из задач — сформировать в регионе базу недобросовестных лиц и организаций, которые допускают попадание в окружающую среду опасных веществ. А вот явный претендент в «чёрный список» уже есть — Бежецкий молокозавод.