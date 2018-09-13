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В Тверской области откроют лабораторию для экологического надзора
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В Тверской области откроют лабораторию для экологического надзора 

tvernews.ru 1 час назад
В Тверской области планируют создать специализированную измерительную лабораторию на базе региональной Государственной инспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды. Вопрос обсуждался на заседании областного Правительства.
На приобретение оборудования для исследований, связанных с экологическим надзором, выделено 3 млн рублей — это целевые безвозмездные средства Калининской атомной электростанции.
Создание собственной лаборатории позволит повысить эффективность государственного экологического надзора в Тверской области, сократить финансовые затраты на проведение исследований, более оперативно выявлять нарушения в этой сфере.
Одна из задач — сформировать в регионе базу недобросовестных лиц и организаций, которые допускают попадание в окружающую среду опасных веществ. А вот явный претендент в «чёрный список» уже есть — Бежецкий молокозавод.
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