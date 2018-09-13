На улице Таманской проведут генеральную уборку

В рамках Всероссийской акции «Генеральная уборка» на улице Таманской, возле постамента «Танк» наведут порядок.

— В мероприятии примут участие сотрудники Департамента природопользования и ГПБУ «Мосприрода». Будут проведены субботники, организованы лекции, посвященные раздельному сбору отходов, тематические мастер-классы и викторины, — рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Субботник состоится 15 сентября, начало в 13.00. Адрес проведения: ул. Таманская, д. 10, стр. 1. (мо)