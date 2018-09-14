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Участники экологического забега наведут порядок на берегу одного из прудов в ЮВАО
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Участники экологического забега наведут порядок на берегу одного из прудов в ЮВАО 

Управа района Некрасовка + ещё 3 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
На юго-востоке Москвы 15 сентября пройдет экологический забег — плоггинг. Его организуют ГПБУ «Мосприрода» и Дворец творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара.
«Забег проходит в рамках Всероссийской акции Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка страны», — сообщили во Дворце творчества.
Организаторы предоставят перчатки и мешки для сбора мусора — их выдача начнется в 12.45. Возрастное ограничение 7+.
Место встречи: ул. Шкулева, д. 2, стр. 1.
Напомним: плоггинг — это легкоатлетический забег, в ходе которого участники собирают мусор и бытовые отходы на трассе и прилегающей к ней территории. Этот популярный фитнес-тренд, который объединяет упражнения с экологией, появился в Швеции. Plogging — шведское слово, получившееся в результате объединения двух понятий: «подцепить» и «бежать», когда человек бегает и  собирает мусор. То есть, вы делаете что-то хорошее и для себя, и для окружающей среды
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