Участники экологического забега наведут порядок на берегу одного из прудов в ЮВАО

На юго-востоке Москвы 15 сентября пройдет экологический забег — плоггинг. Его организуют ГПБУ «Мосприрода» и Дворец творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара.

«Забег проходит в рамках Всероссийской акции Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка страны», — сообщили во Дворце творчества.

Организаторы предоставят перчатки и мешки для сбора мусора — их выдача начнется в 12.45. Возрастное ограничение 7+.

Место встречи: ул. Шкулева, д. 2, стр. 1.

Напомним: плоггинг — это легкоатлетический забег, в ходе которого участники собирают мусор и бытовые отходы на трассе и прилегающей к ней территории. Этот популярный фитнес-тренд, который объединяет упражнения с экологией, появился в Швеции. Plogging — шведское слово, получившееся в результате объединения двух понятий: «подцепить» и «бежать», когда человек бегает и собирает мусор. То есть, вы делаете что-то хорошее и для себя, и для окружающей среды