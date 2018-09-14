Прокуратура Севастополя: земля в природных заказниках сдана в аренду незаконно

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт передачи в аренду земельных участков, которые находятся в государственных природных ландшафтных заказниках. Участки передал в аренду Севприроднадзор, чем превысил свои полномочия. Об этом заявила пресс-служба прокуратуры

Главное управление природных ресурсов и экологии Севастополя утвердило положительные заключения госэкспертизы пяти проектов освоения лесов площадью 3701 га, разработанных ООО «Орлиновское охотничье хозяйство». Речь идет об участках в государственных природных ландшафтных заказниках регионального значения «Мыс Айя» и «Байдарский».

«В соответствии с требованиями ст. 89 Лесного кодекса Российской Федерации государственная экспертиза проектов освоения лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий, утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Таким образом, Севприроднадзор превысил свои полномочия», — заявили в прокуратуре.

Кроме этого прокуратура установила, что в нарушение требований федерального законодательства в итоговом голосовании по проведению государственной экспертизы не принимали участие представители общественных объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, экологии и природопользования.

Прокуратура вынесла пять протестов на вышеупомянутые приказы Севприроднадзора. Ход рассмотрения документов реагирования находится на контроле прокуратуры.

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