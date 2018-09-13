В Самаре пройдет экологический субботник

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Цель акции: сбор мусора (уборка будет проводиться с применением технологии раздельного сбора отходов для последующей их сдачи во вторичную переработку); ознакомление населения с обращением с отходами и обучение раздельному их сбору. Готовность принять участие в данном мероприятии уже выразили около полутора сотен человек.

В финале мероприятия участников ждет развлекательная программа: — мастер класс от компании-партнера по раскрашиванию сумок, интерактив от Русского географического общества , прямая трансляция по Skype по всему миру. Также участникам субботника будут предложены питьевая вода и легкий провиант.

Для желающих внести свою лепту в уборку береговой зоны озера выделяется подвижной состав — несколько автобусов, которые бесплатно доставят до места проведения акции и обратно. Место отправления: пр. Ленина, 3, в 9:00.

Региональная общественная организация «Экологический контроль Самарской области», управление Росприроднадзора по региону, департамент городского хозяйства и экологии Самары и Совет работающей молодежи области приглашают всех желающих жителей, волонтеров, активистов (в том числе для координирования проведения акции), СМИ, представителей бизнеса и всех, кто готов помочь с обеспечением инвентарем, объединиться в одну команду. Также для съемки акции у берегов озера Паршино на добровольной основе приглашаются фотографы и операторы. Все вопросы и предложения можно направлять в группу в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/club151940893.

В Самаре и Самарской области собрана команда организаторов реализации проекта, идет поиск партнеров, составление карты свалок с оценкой их размеров и состава. Налаживается взаимодействие с переработчиками отходов и транспортными компаниями. Ведется набор волонтеров.

Контакты:

координация проекта «Сделаем!» в Самарской области — 8 (937) 990-14-98 (София Сергеевна Атаманова);

группа «Сделаем!»2018 в Самарской области (в социальной сети ВКонтакте): https://vk.com/sdelaem63samara.

В 2018 г. во Всемирный день чистоты проект «Сделаем!» пройдет в 133 странах мира. Его цель — объединить общественность, власть, бизнес и средства массовой информации в одну команду для выявления несанкционированных свалок, эффективной очистки природы от мусора и сохранения чистоты, привлечение внимания к проблеме мусора и ее решение.

Движение «Сделаем!» зародилось в Эстонии в 2008 г. : 5% населения страны за пять часов собрали 10 тыс. т отходов, часть которых отправили на переработку. По информации организаторов акции, спустя четыре года загрязненность территорий снизилась на 75%. Акцию переняли в 116 странах. Общий обхват участников за 10 лет — 18 миллионов человек; собрано 540 тыс. т отходов. В России пилотная версия проекта в 2012 г. привлекла 85 тыс. человек. В 2018 г. стран-участников — 133 (в том числе Россия — на федеральном уровне проект поддерживает Федеральное агентство по делам молодежи). На сегодняшний день в регионах России осуществляется активная подготовка команд к Всемирному дню чистоты.