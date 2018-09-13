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Активисты ОНФ проводят уроки чистоты для курских школьников
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Активисты ОНФ проводят уроки чистоты для курских школьников 

КурскТВ 1 час назад
Фото: КурскТВ
Проблема замусоренных общественных мест, конечно же, не только в количестве желающих безвозмездно убирать разбросанный мусор. Не стоит забывать о воспитании подрастающего поколения на принципе «чисто не там, где убирают, а где не мусорят». Вести добровольную разъяснительную работу в общеобразовательных учреждениях Курской области взялись активисты Общероссийского народного фронта.
Такие «уроки чистоты» в формате внеклассного занятия позволяют рассказать основных проблемах несанкционированных свалок и накопления мусора. Немаловажным также является вопрос грамотной утилизации твёрдых бытовых отходов из каждой квартиры. Ученики узнали о том, как правильно сортировать мусор. Ну и конечно, о всероссийской экологической акции ОНФ «Генеральная уборка страны».
Помимо непосредственных встреч, все школы Курской области получили методички по проведению «урока чистоты» собственными силами педагогического состава учреждения. Многие учебные заведения поддержали идею и организовали внеклассные занятия.
Напомним, что эксперты Народного фронта установили, что более 70% всех свалок, которые отмечены на ресурсе ОНФ «Интерактивная карта свалок», расположены в пределах городов. При этом в России 90% мусора отправляется на полигоны и только 3-5% идет на переработку.
Александр С  Фото: яндекс картинки
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