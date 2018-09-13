Нижегородские активисты ОНФ будут контролировать ликвидацию незаконных свалок в Дзержинске

Проблему трех крупнейших свалок в Дзержинске будут решать активисты нижегородского отделения «Общероссийского народного фронта». Об этом они сообщили 13 сентября.

Дзержинск уже давно входит в перечень самых экологически неблагополучных городов России — именно здесь находятся крупнейшая свалка твердых отходов «Игумного», «Белое море» и озеро «Черная дыра», содержащее более 70 тысяч различных опасных химикатов. В связи с этим активисты решили проработать механизмы экологического контроля общественников для решения наболевшей проблемы города химиков.

По словам руководителя региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, модератора тематической площадки «Экология» в регионе Анастасии Яндыгановой, эта проблема требует не только колоссальных денежных вливаний, но и контроля за проводимыми работами по устранению свалок.

Такой контроль, по мнению Яндыгановой, необходимо решать, в первую очередь, на этапе переработки и сжигания отходов. Также она отметила, что особое внимание будет уделяться жалобам жителей города — они и будут главным «надзорным органом», по плану общественников.

Уже сейчас на примере «Черной дыры» мы выявили, что происходят отклонения от контракта, а это нарушает первичную экологическую экспертизу, которую проходил проект. Тот опыт общественного контроля, который будет накоплен при мониторинге этой свалки, будет впоследствии применен и к другим экологически опасным объектам Дзержинска, — отметила она.

Напомним, после крупного пожара на химзаводе в Дзержинске специалисты не нашли никаких опасных примесей в воздухе.

Ранее сообщалось о том, что с нижегородских кладбищ вывезли порядка 60% мусора.

Фото: ОНФ в Нижегородской области