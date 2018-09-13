Названа дата генуборки на природных территориях

Генеральная уборка пройдет на природных территориях Москвы 15 сентября

Всероссийская акция "Генеральная уборка" пройдет на природных территориях Москвы 15 сентября. Основной площадкой станет парк культуры и отдыха "Фили", сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в четверг.

"Начало в 13:00. В рамках мероприятия запланированы эко-квест, лекции об экологическом волонтерстве. На площадке будет организован раздельный сбор отходов. Эколого-просветительское мероприятие пройдет совместно с Общероссийским народным фронтом, Управой района "Филевский парк" и Молодежным движением #Мосэко", — сообщили в пресс-службе департамента.

К мероприятию также присоединятся Бирюлевский дендропарк, Ландшафтный заказник "Теплый Стан", Ландшафтный заказник "Долина реки Сходни", Памятник природы "Серебряный бор", Комплексный заказник "Алтуфьевский" и Измайловский лесопарк. В нем примут участие сотрудники департамента природопользования и ГПБУ "Мосприрода".