Названа дата генуборки на природных территориях

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Генеральная уборка пройдет на природных территориях Москвы 15 сентября 

ТАСС + ещё 1 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Всероссийская акция "Генеральная уборка" пройдет на природных территориях Москвы 15 сентября. Основной площадкой станет парк культуры и отдыха "Фили", сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в четверг.
"Начало в 13:00. В рамках мероприятия запланированы эко-квест, лекции об экологическом волонтерстве. На площадке будет организован раздельный сбор отходов. Эколого-просветительское мероприятие пройдет совместно с Общероссийским народным фронтом, Управой района "Филевский парк" и Молодежным движением #Мосэко", — сообщили в пресс-службе департамента.
К мероприятию также присоединятся Бирюлевский дендропарк, Ландшафтный заказник "Теплый Стан", Ландшафтный заказник "Долина реки Сходни", Памятник природы "Серебряный бор", Комплексный заказник "Алтуфьевский" и Измайловский лесопарк. В нем примут участие сотрудники департамента природопользования и ГПБУ "Мосприрода".
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