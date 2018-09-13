15 сентября на природных территориях Москвы пройдет Всероссийская акция «Генеральная уборка»

Основная площадка — парк культуры и отдыха «Фили» (около летнего кинотеатра) (адресный ориентир — ул. Большая Филевская ул., д. 22 стр.1, ближайшая станция метро — Багратионовская)

Начало в 13:00. В рамках мероприятия запланированы эко-квест, лекции об экологическом волонтерстве. На площадке будет организован раздельный сбор отходов. Эколого-просветительское мероприятие пройдет совместно с Общероссийским народным фронтом, Управой района «Филёвский парк» и Молодежным движением #Мосэко.

В 13:45 на территории Филёвской поймы начнётся уборка мусора (адресный ориентир — Филёвский бульвар, 19-20).

В рамках эко-акции будут проведены субботники на природных территориях Москвы, организованы лекции, посвященные раздельному сбору отходов, тематические мастер-классы и викторины.

К мероприятию также присоединятся:

— в Бирюлевском дендропарке — субботник и акция «Разделяй» (ул. Липецкая, вл.5А), начало в 13.00.

— в Ландшафтном заказнике «Теплый Стан» — акция «Чистый берег» по периметру Большого Тропаревского пруда, начало в 11.00.

— в Ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни» — акция «Чистый берег» (ул. Новогорская, д.37), начало в 13.00.

— на территории Памятника природы «Серебряный бор» — субботник (ул. Таманская, 10, стр. 1, у постамента «Танк»), начало в 13.00.

— на территории Комплексного заказника «Алтуфьевский» — субботник (ул. Мелиховская, д.4), начало в 12.00.

— субботник с раздельным сбором мусора на территории ПК 89 и ПК 90 ЮЗАО (ул. Голубинская, д. 19) в районе комплекса «Мореон», начало в 12.00.

— ПИП «Кузьминки-Люблино»— эколого-просветительское мероприятие «Плоггинг» на территории квартала 33 (парк им. Шкулева), начало в 13.00.

— в Измайловском лесопарке. Субботник по раздельному сбору мусора «Сделаем» начнется в 12:00 (встреча у входа в парк, 16-ая Парковая улица, д.34).

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