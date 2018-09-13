Ландшафтный заказник «Теплый Стан» присоединится к «генеральной уборке»

Всероссийская акция «Генеральная уборка» пройдет на природных территориях Москвы в субботу, 15 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. «В рамках эко-акции будут проведены субботники на природных территориях Москвы, организованы лекции, посвященные раздельному сбору отходов, тематические мастер-классы и викторины», — говорится в сообщении. Основной площадкой акции станет парк культуры и отдыха «Фили». К мероприятию также присоединятся Бирюлевский дендропарк, ландшафтный заказник «Долина реки Сходни», памятник природы «Серебряный бор», комплексный заказник «Алтуфьевский», Измайловский лесопарк, природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» и другие.